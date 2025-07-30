Эмиль Свендсен отреагировал на новость о гибели Лауры Дальмайер

Четырёхкратный олимпийский чемпион и 12-кратный чемпион мира Эмиль Хегле Свендсен отреагировал на известие о трагической гибели 31-летней бывшей немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер.

«Очень и очень печальный день для всей биатлонной семьи. Покойся с миром, Лаура Дальмайер», — написал Свендсен на своей странице в социальной сети X.

О гибели Дальмайер стало известно сегодня, 30 июля. Завершившая в 2019 году карьеру биатлонистка попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане.

За свою карьеру Дальмайер стала двукратной олимпийской чемпионкой и семикратной победительницей мировых первенств.