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«Её будут помнить вечно». Президент МОК — о гибели биатлонистки Лауры Дальмайер

«Её будут помнить вечно». Президент МОК — о гибели биатлонистки Лауры Дальмайер
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри отреагировала на известие о трагической гибели 31-летней бывшей немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер.

«Известие о гибели двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер в результате страшного несчастного случая во время восхождения на гору глубоко потрясла всех нас, членов Олимпийского движения. Она погибла в горах, которые так любила.

Лаура сотворила историю в Пхёнчхане на Олимпийских играх 2018 года, став первой биатлонисткой, выигравшей золото и в спринте, и в пасьюте. Её будут помнить вечно. В это непростое время мы выражаем соболезнования её семье и друзьям», — приводит слова Ковентри пресс-служба МОК в социальной сети X.

Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм. За свою карьеру немка стала двукратной олимпийской чемпионкой и семикратной победительницей мировых первенств.

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