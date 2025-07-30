Лаура Дальмайер завещала оставить своё тело в горах в случае смерти — Spiegel

Немецкая биатлонистка, олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер оставила завещание на случай своей смерти. В нём было указано, что тело спортсменки нужно оставить в горах и не рисковать здоровьем спасателей.

«Это было чёткое и зафиксированное волеизъявление Лауры Дальмайер, что в случае подобной ситуации никто не должен рисковать своей жизнью ради её спасения. Желанием Лауры было, чтобы её тело в таком случае осталось в горах. Это соответствует и воле её родственников, которые также настоятельно просят уважать последнее желание Лауры», — приводит слова менеджмента Дальмайер Spiegel.

Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм. За свою карьеру немка стала двукратной олимпийской чемпионкой и семикратной победительницей мировых первенств.