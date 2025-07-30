Немецкий олимпийский союз — о Лауре Дальмайер: она была человеком с сердцем и принципами

Немецкий олимпийский спортивный союз прокомментировал трагическую новость о смерти двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер. Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм.

«С тяжёлым сердцем мы прощаемся с Лаурой Дальмайер. Её внезапная смерть повергла нас в шок. Она была больше, чем олимпийская чемпионка, — она была человеком с сердцем, принципами и видением. Твоя история будет жить дальше, Лаура», — написано в публикации олимпийского союза в социальных сетях.

Ранее стало известно, что в случае смерти спортсменка завещала оставить её тело в горах.