«Покойся с миром, королева гор». Кристиансен отреагировал на новость о смерти Дальмайер

Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал новость о трагической смерти биатлонистки из Германии Лауры Дальмайер. Он оставил сообщение под одним из некрологов в социальных сетях.

«Покойся с миром, королева гор», — написал Кристиансен в социальных сетях.

Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм. За свою карьеру немка стала двукратной олимпийской чемпионкой и семикратной победительницей мировых первенств. Ранее стало известно, что в случае смерти спортсменка завещала оставить её тело в горах.