Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Покойся с миром, королева гор». Кристиансен отреагировал на новость о смерти Дальмайер

«Покойся с миром, королева гор». Кристиансен отреагировал на новость о смерти Дальмайер
Ветле Шоста Кристиансен
Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал новость о трагической смерти биатлонистки из Германии Лауры Дальмайер. Он оставил сообщение под одним из некрологов в социальных сетях.

«Покойся с миром, королева гор», — написал Кристиансен в социальных сетях.

Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм. За свою карьеру немка стала двукратной олимпийской чемпионкой и семикратной победительницей мировых первенств. Ранее стало известно, что в случае смерти спортсменка завещала оставить её тело в горах.

Материалы по теме
Лаура Дальмайер завещала оставить своё тело в горах в случае смерти — Spiegel
Немецкий олимпийский союз — о Лауре Дальмайер: она была человеком с сердцем и принципами
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android