В IBU отреагировали на новости о трагической гибели Лауры Дальмайер

Международный союз биатлонистов (IBU) выразил соболезнования в связи с трагической новости о смерти двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер. Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм.

«Наши сердца разбиты, но в них всегда будет место для тебя. Покойся с миром, Лаура», — написали в пресс-службе IBU в социальных сетях.

Лауре Дальмайер был 31 год. В общей сложности на её счету семь званий чемпионки мира. На Олимпийских играх 2018 года она завоевала две золотые медали — в спринте и гонке преследования. Немка завершила карьеру в 2019 году.