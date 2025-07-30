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Adidas — о Лауре Дальмайер: она напоминала нам, что сила измеряется не только медалями

Adidas — о Лауре Дальмайер: она напоминала нам, что сила измеряется не только медалями
Лаура Дальмайер
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Популярный бренд adidas прокомментировал новость о трагической гибели двукратной олимпийской чемпионки по биатлону из Лауры Дальмайер. Там отметили роль спортсменки в преображении окружавшего её мира.

«Лаура напоминала нам, что сила измеряется не только скоростью или медалями, но и смелостью подниматься, говорить открыто и искренне заботиться. Она оставила после себя не только череду побед, но и мир, ставший лучше благодаря её присутствию», — приводит заявление компании её пресс-служба в социальных сетях.

Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм. За свою карьеру немка стала двукратной олимпийской чемпионкой и семикратной победительницей мировых первенств. Ранее стало известно, что в случае смерти спортсменка завещала оставить её тело в горах.

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