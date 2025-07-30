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Президент Германии выразил соболезнования в связи со смертью Лауры Дальмайер

Президент Германии выразил соболезнования в связи со смертью Лауры Дальмайер
Лаура Дальмайер
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования семье двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер в связи со смертью их дочери в горах Пакистана. Он подчеркнул вклад, который внесла спортсменка в мире.

«Как и многие люди в нашей стране, я до последнего переживал за Лауру и надеялся, что после её трагического несчастного случая в горах Пакистана ей всё же удастся спастись. Дальмайер была послом нашей страны в мире, образцом мирного, радостного и справедливого сосуществования через границы. Такой она останется в моей памяти и в памяти многих людей в нашей стране», — написал Штайнмайер в социальных сетях.

Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм. За свою карьеру немка стала двукратной олимпийской чемпионкой и семикратной победительницей мировых первенств. Ранее стало известно, что в случае смерти спортсменка завещала оставить её тело в горах.

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