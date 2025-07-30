Близкие Дальмайер выступили с обращением после трагической гибели Лауры

Близкие двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер опубликовали на её личной странице в социальных сетях обращение после новостей о смерти спортсменки.

«Прощай, замечательный человек! Лаура обогатила жизнь многих людей, в том числе и нашу, своей теплотой и прямотой. Она показала нам, что отстаивать свои мечты и цели, будучи всегда верным себе, того стоит.

Мы глубоко признательны, дорогая Лаура, за то, что ты позволила нам разделить с тобой нашу жизнь. Наши общие моменты и воспоминания дают нам силы и мужество продолжать наш путь», — говорится в заявлении.

31-летняя Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм.