Немецкий лыжный союз опубликовал пост памяти Лауры Дальмайер

Немецкий лыжный союз (DSV) поддержал родных и близких двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер. Организация в социальных сетях опубликовала пост, посвящённый спортсменке.

Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм.

«Мы скорбим по нашей бывшей спортсменке и легенде биатлона Лауре Дальмайер. Она была не только одной из самых успешных спортсменок в истории Немецкого лыжного союза, но и необыкновенным человеком, полным радости жизни, мужества и доброты как на лыжне, так и за её пределами. Своей страстью к спорту, скромностью и заразительным смехом она тронула и вдохновила нас.

Наши мысли и глубокое сочувствие в эти тяжёлые часы с её семьёй, друзьями и всеми, кто был к ней близок. Мы всегда будем помнить Лауру как выдающуюся спортсменку и замечательного человека.

Покойся с миром, Лаура», — говорится в тексте сообщения Немецкого лыжного союза в социальных сетях.