В IBU рассказали, на каких условиях биатлонисты из России могут получить допуск на ОИ-2026

В Международном союзе биатлонистов (IBU) поделились подробностями возможного допуска российских биатлонистов на зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии. Там отметили, что для получения специального приглашения на турнир спортсменам нужно иметь квалификационные очки IBU.

«Квалификационные критерии Олимпиады 2026 года подтверждены и утверждены. Квоты НОК на Игры уже распределены на основе результатов Кубка мира сезона-2024/2025. Wild-card для НОК без квоты (максимум по два для мужчин и женщин от НОК) могут быть получены до середины января на основе квалификационных очков IBU. Без участия в каких-либо мероприятиях IBU (Кубок мира или Кубок IBU) до Игр wild-card не предоставляется, согласно правилам IBU», — приводит слова пресс-службы IBU «ВсеПроСпорт».

Сборная России по биатлону отстранена от участия в международных турнирах с 2022 года.