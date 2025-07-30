Франциска Хильдебранд опубликовала трогательное письмо к Лауре Дальмайер

Двукратная чемпионка мира в эстафете немецкая биатлонистка Франциска Хильдебранд обратилась в письме к партнёру по сборной двукратной чемпионке Олимпиады Лауре Дальмайер, которая погибла в горах Пакистана.

«Дорогая Лаура, новость о том, что ты серьёзно пострадала в Пакистане, стала шоком. А сегодня следующий удар: мы больше тебя не увидим.

Я потрясена и полна скорби. Ты всегда была вдохновением в биатлоне и всегда впечатляла меня своим отношением к жизни. Мысль о том, что я больше никогда не смогу с тобой поговорить, по-прежнему кажется мне нереальной, и мне наверняка понадобится время, чтобы осознать, что это значит. Нахожу утешение мыслью о том, что в конце ты занималась именно тем, что так сильно любила. Надеюсь, что там, где ты сейчас, тебе хорошо. Ты навсегда останешься в моей незабываемой памяти», — написала Хильдебранд в социальных сетях.

Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм. За свою карьеру немка стала двукратной олимпийской чемпионкой и семикратной победительницей мировых первенств.