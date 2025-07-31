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«Она легенда». Йоханнес Бё отреагировал на гибель Лауры Дальмайер

«Она легенда». Йоханнес Бё отреагировал на гибель Лауры Дальмайер
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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону, многократный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё высказался о трагической новости о смерти двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер.

«Это трагическая и поистине печальная новость для неё, её семьи и мира биатлона. Она легенда, которая ушла от нас. Я надеялся, что всё будет хорошо, но, к сожалению, всё закончилось печально. Она реализовала свою мечту стать хорошей биатлонисткой, и природа стала для неё местом отдыха», — приводит слова Бё Le Dauphiné.

31-летняя Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм.

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