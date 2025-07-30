Альпинистка назвала возможную причину камнепада в горах Пакистана, где погибла Дальмайер

Финская альпинистка Паула Стренгелл высказалась по поводу камнепада в горах Пакистана, где погибла двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер. Она отметила, что в месте, где совершала восхождение немка, в этот время года тают ледники, что вызывает процесс камнепада. Это может быть связано с изменениями климата, что подтверждают слова более опытных альпинистов, с которыми она общалась.

Стренгелл находилась в том же районе в начале лета и совершила восхождение на гору Нанга-Парбат (8126 м), а Дальмайер погибла на горе Лайла-Пик на отметке 5700 (высота самой горы — 6096). Условия в этих горах были схожи, считает она.

«Основная проблема — там было ужасно жарко даже тогда, когда я была там. А сейчас время ещё позднее», — приводит слова Стренгелл Yle.