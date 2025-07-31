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Появились подробности операции по спасению погибшей в горах Пакистана Лауры Дальмайер

Появились подробности операции по спасению погибшей в горах Пакистана Лауры Дальмайер
Лаура Дальмайер
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Стали известны детали операции по спасению двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер в горах Пакистана. Спортсменку на протяжении нескольких часов пыталась эвакуировать её напарница Марина Краусс, но из-за продолжающегося камнепада это не представлялось возможным, сообщает RTL.de. В материале отмечается, что биатлонистка могла скончаться сразу от полученных травм.

Краусс быстро подала сигнал бедствия, но после безуспешных попыток помочь Дальмайер решила покинуть опасную зону и вернуться в базовый лагерь. В операции по спасению участвовало четыре опытных альпиниста.

Финская альпинистка Паула Стренгелл высказалась по поводу камнепада в горах Пакистана. Она отметила, что в месте, где совершала восхождение немка, в этот время года тают ледники, что вызывает процесс камнепада. Это может быть связано с изменениями климата, что подтверждают слова более опытных альпинистов, с которыми она общалась.

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