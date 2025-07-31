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Вирер — о гибели Дальмайер: все потеряли дар речи. Всегда буду помнить её улыбку

Вирер — о гибели Дальмайер: все потеряли дар речи. Всегда буду помнить её улыбку
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Четырёхкратная чемпионка мира и многократная медалистка Олимпийских игр итальянка Доротея Вирер высказалась о трагической гибели двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер.

«Думаю, все потеряли дар речи. Желаю её семье и друзьям сил в это ужасное время. Я всегда буду помнить её улыбку при нашей встрече. Для меня она всегда будет Лаурой, полной силы и доброты, с улыбкой на лице», — приводит слова Вирер Le Dauphiné.

31-летняя Лаура Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм.

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