Вирер — о гибели Дальмайер: все потеряли дар речи. Всегда буду помнить её улыбку

Четырёхкратная чемпионка мира и многократная медалистка Олимпийских игр итальянка Доротея Вирер высказалась о трагической гибели двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер.

«Думаю, все потеряли дар речи. Желаю её семье и друзьям сил в это ужасное время. Я всегда буду помнить её улыбку при нашей встрече. Для меня она всегда будет Лаурой, полной силы и доброты, с улыбкой на лице», — приводит слова Вирер Le Dauphiné.

31-летняя Лаура Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм.