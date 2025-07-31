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Титулованный саночник Феликс Лох — о Лауре Дальмайер: ты всегда была настоящей и скромной

Титулованный саночник Феликс Лох — о Лауре Дальмайер: ты всегда была настоящей и скромной
Лаура Дальмайер
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Трёхкратный олимпийский чемпион и 14-кратный чемпион мира немецкий саночник Феликс Лох опубликовал пост памяти биатлонистки Лауры Дальмайер. Он отметил человеческие качества, которыми обладала спортсменка, погибшая в горах Пакистана в результате камнепада.

«Лаура, ты была и остаёшься не только одной из самых успешных биатлонисток всех времён, но прежде всего настоящим примером для подражания для нас, спортсменов и спортсменок, и для всего немецкого зимнего спорта. Твою решительность и скромность мы никогда не забудем!

Я вспоминаю время на Олимпиаде и встречи в Немецком доме, разговоры вне соревнований, общую радость и тихие моменты. Ты всегда была настоящей, скромной, душевной и полностью включённой.

Спасибо, Лаура, за твой путь, пример и следы, которые ты оставила в снегу и в наших сердцах. Покойся с миром!» — написал Лох в социальных сетях.

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