Титулованный саночник Феликс Лох — о Лауре Дальмайер: ты всегда была настоящей и скромной

Трёхкратный олимпийский чемпион и 14-кратный чемпион мира немецкий саночник Феликс Лох опубликовал пост памяти биатлонистки Лауры Дальмайер. Он отметил человеческие качества, которыми обладала спортсменка, погибшая в горах Пакистана в результате камнепада.

«Лаура, ты была и остаёшься не только одной из самых успешных биатлонисток всех времён, но прежде всего настоящим примером для подражания для нас, спортсменов и спортсменок, и для всего немецкого зимнего спорта. Твою решительность и скромность мы никогда не забудем!

Я вспоминаю время на Олимпиаде и встречи в Немецком доме, разговоры вне соревнований, общую радость и тихие моменты. Ты всегда была настоящей, скромной, душевной и полностью включённой.

Спасибо, Лаура, за твой путь, пример и следы, которые ты оставила в снегу и в наших сердцах. Покойся с миром!» — написал Лох в социальных сетях.