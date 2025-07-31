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Марте Рёйселанд отреагировала на новость о трагической гибели Лауры Дальмайер

Марте Рёйселанд отреагировала на новость о трагической гибели Лауры Дальмайер
Марте Рёйселанд
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира Марте Рёйселанд прокомментировала смерть двукратной олимпийской чемпионки из Германии Лауры Дальмайер. Биатлонистка скончалась в горах Пакистана.

«Это было ужасно грустно читать, что, к сожалению, она умерла. Это страшно, особенно для её близких. Она была потрясающей девушкой, с которой мне довелось соревноваться. Она была суперзвездой биатлона и настоящим примером для меня. Невероятно сильной. Она добилась всего, даже несмотря на то, что завершила карьеру в молодом возрасте. Мы бы хотели, чтобы она оставалась в спорте дольше, но Лаура всегда любила природу и жила в горах Гармиш-Партенкирхена. Её страстью были горы. Ей нравился биатлон, но, думаю, она чувствовала себя ещё счастливее в горах, где жила своей мечтой», — приводит слова Рёйселанд VG.

Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм. За свою карьеру немка стала двукратной олимпийской чемпионкой и семикратной победительницей мировых первенств. Ранее стало известно, что в случае смерти спортсменка завещала оставить её тело в горах.

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