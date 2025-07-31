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Сбор российских биатлонистов в Италии отменён из-за отказа принимающей стороны

Сбор российских биатлонистов в Италии отменён из-за отказа принимающей стороны
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Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин сообщил, что его группа не поедет на запланированный сбор в Антхольце из‑за отказа итальянской стороны.

— Ранее в СМИ появлялась информация, что в августе у вашей группы планируется сбор в Италии. Что в итоге с этим сбором?
— Информация в СМИ получилась преждевременной, ещё ничего не было решено. У нас действительно планировался там сбор, и мы до последнего думали, что туда поедем. Уже нашли для этого и оружие, и патроны. У нас были договорённости по транспорту, гостиница также нас принимала без проблем. Уже фактически сметы лежали на столе, но в последний момент итальянская сторона попросила нас не приезжать. А позже, когда начали искать альтернативные варианты, их, естественно, уже не оказалось, потому что всё уже было занято. То есть все итальянские горы были заняты, потому что когда мы ещё зимой с Каримом Халили занимались организацией его сбора, мы уже знали, что там всё забронировано под Олимпиаду.

— Но супруги Халили всё‑таки поедут в августе в Италию?
— Да, они поедут, как и было запланировано. Мы изначально выбрали план подготовки, который был необходим для всей команды, но по причине трудностей выезда и проведения сборов в высокогорье это оказалось невозможным. Мы попросили поддержки в регионе (Карим и Анастасия Халили представляют команды Московской области. — Прим. «Чемпионата») — регион одобрил. Так что частично за свой счёт, частично с помощью региона они идут по намеченному плану, который был нами утверждён ещё годом ранее, — приводит слова Истомина «Матч ТВ».

Отметим, что в Антхольце пройдут биатлонные соревнования в рамках зимних Олимпийских игр 2026 года.

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