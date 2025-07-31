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«Комментировал все её победы». Губерниев отреагировал на гибель Лауры Дальмайер

«Комментировал все её победы». Губерниев отреагировал на гибель Лауры Дальмайер
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о гибели двукратной олимпийской чемпионки, семикратной чемпионки мира, обладательницы Кубка мира — 2016/2017 немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер.

«Моя личная боль. Лаура — часть моей жизни, она стала звездой на моих глазах, комментировал все её победы. Она действительно проповедовала принцип, что лучше гор могут быть только горы. В эфире я её называл «альпинистка моя, скалолазка моя», как пел Владимир Высоцкий. Она не просто увлекалась этим видом спорта, он стал для неё смыслом жизни. С биатлоном Лаура закончила рано, стала профессиональным альпинистом, была гидом. И эта ужасная трагедия в горах Пакистана меня потрясла, смерть Дальмайер — большая утрата для всей биатлонной семьи во всём мире», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Во вторник, 29 июля, 31-летняя Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм.

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