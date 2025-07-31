«В юном возрасте она была звездой». Тура Бергер отреагировала на гибель Лауры Дальмайер

Двукратная олимпийская чемпионка, восьмикратная чемпионка мира норвежка Тура Бергер выразила соболезнования в связи с гибелью бывшей биатлонистки Лауры Дальмайер.

«Это очень печально, и я выражаю свои соболезнования её семье. Прошло много лет с тех пор, как мы соревновались друг с другом, но в юном возрасте она была большой звездой. Я помню её очень жизнерадостной», — приводит слова Бергер VG.

Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионки мира, обладательница Кубка мира — 2016/2017. Во вторник, 29 июля, она попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм.