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«В юном возрасте она была звездой». Тура Бергер отреагировала на гибель Лауры Дальмайер

«В юном возрасте она была звездой». Тура Бергер отреагировала на гибель Лауры Дальмайер
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Двукратная олимпийская чемпионка, восьмикратная чемпионка мира норвежка Тура Бергер выразила соболезнования в связи с гибелью бывшей биатлонистки Лауры Дальмайер.

«Это очень печально, и я выражаю свои соболезнования её семье. Прошло много лет с тех пор, как мы соревновались друг с другом, но в юном возрасте она была большой звездой. Я помню её очень жизнерадостной», — приводит слова Бергер VG.

Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионки мира, обладательница Кубка мира — 2016/2017. Во вторник, 29 июля, она попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм.

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