«Лыжникам проще». Губерниев отреагировал на отказ Италии принять российских биатлонистов

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость об отмене сбора российских биатлонистов группы Артёма Истомина в Антхольце из‑за отказа итальянской стороны.

«Значит, итальянская сторона находится под давлением. У нас с ними всегда были прекрасные отношения, в Антхольце мы чувствовали себя как дома. Наверное, сейчас понятно, со стороны каких людей идёт давление — могут быть представители недружественных стран, скандинавское лобби. Как бы там ни было, надо быть готовым к подобному. Может, найти какой‑то другой вариант тренировок в Италии? Необязательно ехать в Антхольц, можно во Францию, Швейцарию. Если есть виза, то вопрос только в том, что нас могут не пустить на стадион. Надо договариваться. Своя рука — владыка.

Лыжникам в этом смысле значительно проще. Можно приехать в любое итальянское место и там тренироваться, а биатлонистам нужно стрельбище, а ещё где‑то нужно брать оружие», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, с 4 по 24 июля в Италии проходил сбор группы cтаршего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко.