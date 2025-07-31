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СБР выразил соболезнования в связи с гибелью Лауры Дальмайер

СБР выразил соболезнования в связи с гибелью Лауры Дальмайер
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Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) опубликовала пост с некрологом по поводу гибели бывшей немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер.

«Великолепная спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, одна из лучших немецких биатлонисток в истории. Лаура завершила карьеру в биатлоне всего в 25 лет и посвятила свою жизнь альпинизму, в котором тоже проявила себя как настоящий профессионал.

28 июля 2025 года спортсменка попала под камнепад во время горного восхождения в пакистанском Каракоруме. Страшная новость о гибели Лауры Дальмайер пришла 30 июля. Биатлонистке был 31 год.

Наши мысли сегодня с семьёй Лауры, её друзьями и близкими людьми.

Светлая память», — написано в сообщении пресс-службы СБР.

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