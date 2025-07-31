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«Видела, как в неё врезался камень». Партнёрша Дальмайер впервые рассказала о гибели Лауры

«Видела, как в неё врезался камень». Партнёрша Дальмайер впервые рассказала о гибели Лауры
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Партнёрша Лауры Дальмайер по скалолазанию Марина Краусс впервые публично рассказала о трагической гибели немецкой биатлонистки в горах Пакистана.

«Для меня было невозможно каким-то образом добраться туда. Единственный способ помочь ей — это вызвать вертолёт. Она не двигалась, не подавала никаких признаков жизни. Я звала её, но ответа не последовало. У неё был только один шанс выжить — если бы помощь пришла немедленно.

Мы находились на третьем спуске. Мы спускались со скакалкой, я уже была внизу на следующем спуске, Лаура следовала за мной. Затем начался камнепад. Я наблюдала, как в Лауру врезался огромный камень, а затем её отбросило к стене — и с того момента она тоже не двигалась», — приводит слова Краусс Eurosport.

Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира — 2016/2017. Во вторник, 29 июля, она попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм.

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