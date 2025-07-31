Тренер сборной Швеции по биатлону Лукас — о гибели Дальмайер: ужасно и страшно для всех

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Йоханесс Лукас рассказал, как он воспринял новость и гибели биатлонистки Лауры Дальмайер. Лукас был лично близко знаком с биатлонисткой и её семьёй.

«Это ужасно. Все мои мысли с её семьёй. Она любила горы, и она была отличным альпинистом. Это ужасно и страшно для всех. Она всегда была весёлой и полной жизни. Она любила горы и свободу, которую они давали. Она рано завершила карьеру, потому что хотела многого добиться в жизни, и было совсем немного дней, когда я видел её без улыбки. Она была замечательным человеком». – приводит слова Лукаса SVT.

Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионки мира, обладательница Кубка мира — 2016/2017. Во вторник, 29 июля, она попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм.