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Дарья Домрачева высказалась о трагической гибели Лауры Дальмайер

Дарья Домрачева высказалась о трагической гибели Лауры Дальмайер
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира белорусская биатлонистка Дарья Домрачева высказалась о трагической гибели двукратной олимпийской чемпионки, семикратной чемпионки мира по биатлону немки Лауры Дальмайер.

«Это очень печальная и шокирующая новость… Лаура всегда останется в памяти и сердцах коллег по биатлону и болельщиков как яркая и такая настоящая девушка», — написала Домрачева в социальных сетях.

31-летняя Дальмайер, которая после завершения спортивной карьеры профессионально занималась альпинизмом, попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм.

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