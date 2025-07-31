«Нам будет не хватать твоей доброты». Фуркад опубликовал пост в честь Лауры Дальмайер

Шестикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад опубликовал пост в честь двукратной олимпийской чемпионки, семикратной чемпионки мира по биатлону немки Лауры Дальмайер, которая трагически погибла в горах.

«Нам будет очень не хватать твоей доброты. Счастливого пути, Лаура! Мы будем думать о тебе на каждой вершине», — написал Фуркад в социальных сетях.

Отметим, что Фуркад активно занимается скайраннингом (горным бегом) после завершения карьеры.

31-летняя Дальмайер, которая после завершения спортивной карьеры профессионально занималась альпинизмом, попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм.