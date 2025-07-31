«Второй такой не будет!» Мириам Гёсснер опубликовала трогательный пост в честь Дальмайер

Серебряный призёр Олимпиады-2010 в эстафете, двукратная чемпионка мира в эстафетах немецкая биатлонистка Мириам Нойройтер (Гёсснер) опубликовала пост в честь двукратной олимпийской чемпионки, семикратной чемпионки мира по биатлону соотечественницы Лауры Дальмайер, которая трагически погибла в горах.

«Дорогая Лаура, словами не передать, как я шокирована новостью о твоей смерти! От птенчика в детском саду до времени, проведённом в нашем лыжном клубе Гармиш (и Гёсснер, и Дальмайер родом из общины Гармиш-Партенкирхен, что находится в Баварии. – Прим. «Чемпионата»), а потом – все те годы в профессиональном биатлоне, я навсегда сохраню эти воспоминания в своём сердце! Ты была выдающейся спортсменкой, которой, я уверена, такой второй не будет в этом мире!

Но прежде всего – нам всем будет очень не хватать тебя как человека, Лаура! Я так сильно желаю, чтобы тебе было хорошо там, где ты сейчас находишься! Дорогая Лаура, мы тебя никогда не забудем», — написала Гёсснер в социальных сетях.