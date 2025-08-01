Легрейд — о карьере в тени братьев Бё: был вторым номером, теперь нацелен на лидерство

Норвежский биатлонист, победитель общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 Стурла Холм Легрейд прокомментировал свой путь к вершине биатлонного мира, отметив, что долгое время оставался в тени титулованных братьев Бё.

«Раньше я был хорошим вторым номером, но теперь нацелен на лидерство. Мои прошлые достижения остались почти незамеченными, но, честно говоря, это даже было неплохо. Уход братьев Бё вызвал больше разговоров, чем моя победа в Кубке мира, однако меня это не смущало. Это позволило мне сосредоточиться на своём пути, без лишнего шума вокруг.

Я не всегда осознаю всё, чего добился за последние годы, и то, что уже принадлежу к лучшим биатлонистам в истории», – приводит слова Легрейда Ski-Nordique.