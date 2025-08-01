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Дегтярёв: готовится к производству фильм об олимпийском чемпионе Александре Тихонове

Дегтярёв: готовится к производству фильм об олимпийском чемпионе Александре Тихонове
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Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв рассказал, что об олимпийском чемпионе по биатлону Александре Тихонове в скором времени снимут художественный фильм.

«В своё время именно его успехи и достижения привлекли к занятиям спортом, в частности биатлоном, большое число детей. Скоро уникальная биография биатлониста Тихонова найдёт своё отражение на больших экранах. Готовится к производству художественный фильм. Уверен, кинокартин, рассказывающих нам о богатой истории отечественного спорта, которую мы не имеем права забыть или потерять, должно быть больше. Такие идеи мы поддерживаем. Впрочем, не только автобиографичные истории, но и те, которые популяризируют отдельные виды спорта», — написал Дегтярёв на своей странице в телеграм-канале.

78-летний Тихонов — четырёхкратный олимпийский чемпион в эстафетных гонках (1968, 1972, 1976, 1980), серебряный призёр зимних Олимпийских игр 1968 года в индивидуальной гонке на 20 км, 11-кратный чемпион мира.

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