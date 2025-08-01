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Виттоцци ответила, будет ли для неё преимуществом, что ОИ-2026 пройдут на родине в Италии

Виттоцци ответила, будет ли для неё преимуществом, что ОИ-2026 пройдут на родине в Италии
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Итальянская биатлонистка, обладательница Кубка мира Лиза Виттоцци рассказала, будет ли для неё преимущество на Олимпиаде-2026, которая пройдёт у неё на родине.

«Для меня это явно не преимущество. Чемпионат мира проводится каждый год, и все знают трассы, стрельбище наизусть. Кроме того, я там не живу и тоже не часто тренируюсь.

Олимпийские соревнования, несомненно, станут целью моего сезона, но это никогда не было мечтой маленькой девочки», — приводит слова Виттоцци Ski-Nordique.

Напомним, итальянская биатлонистка полностью пропустила прошлый сезон из-за травмы спины. 30-летняя Виттоцци — двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в смешанной эстафете.

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