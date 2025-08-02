Появилось фото палатки Лауры Дальмайер, которая осталась после её гибели в горах Пакистана

Друг двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер альпинист Томас Хубер опубликовал фотографию с палаткой спортсменки. Палатка осталась стоять в горах Пакистана. Он поделился фотографией в социальных сетях.

палатка Лауры Дальмайер в горах Пакистана Фото: из личного архива Томаса Хубера

«Ах, Лаура… Твоя палатка теперь пуста, но энергия продолжает сиять в этих горах и будет светить вечность. Боль от всего пережитого невозможно выразить словами», — написал Хубер в социальных сетях.

Известно, что Хубер — профессиональный альпинист, он также участвовал в операции по спасению Лауры Дальмайер.

Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм. За свою карьеру немка стала двукратной олимпийской чемпионкой и семикратной победительницей мировых первенств. Ранее стало известно, что в случае смерти спортсменка завещала оставить её тело в горах.