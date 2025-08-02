Друг Дальмайер пройдёт путь, который не смогла закончить биатлонистка в горах Пакистана

Профессиональный альпинист Томас Хубер пройдёт путь в горах Пакистана, который не смогла закончить двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм. Её не удалось спасти.

«Когда мы получили известие об происшествии с Лаурой на вершине Лайла-Пик в базовом лагере Чоктой, мы сразу же собрали рюкзаки, но понимали, что нам понадобятся дополнительные спасатели, чтобы безопасно спустить Лауру с горы. Американская команда во главе с Джексоном Марвелом и Аланом Руссо, находившаяся на Машербруме, сразу откликнулась на помощь.

Все мечты, цели отошли на второй план — самым высоким и важным «пиком» стало спасение Лауры. Оставалось только ждать вертолёт, который прилетел лишь на следующее утро. После нескольких облётов над Лайла-Пиком стало ясно — Лаура поднялась на свою последнюю вершину. Марина Краусс выжила и смогла самостоятельно спуститься к вечеру.

Как бы ни была трагична эта история, Лаура жила своей мечтой до самого конца, каждую секунду. Она была и остаётся примером того, что жизнь — это невероятный дар, который должен быть наполнен любовью, страстью и огнём. Всё остальное — трагедия. Спасибо тебе, Лаура, за все моменты, которые мы провели вместе. Нам будет не хватать многого — твоего смеха, твоей энергии. Конечно, я задавался вопросом, как теперь идти дальше, однако ты, Лаура, уже дала мне ответ. Поэтому в субботу я снова отправляюсь в Чоктой и пойду дальше по тому пути, по которому пошла бы ты», — написал Хубер в социальных сетях.