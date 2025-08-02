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Напарница Дальмайер: если бы мы проходили там на полчаса раньше, она была бы живой

Напарница Дальмайер: если бы мы проходили там на полчаса раньше, она была бы живой
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Партнёрша Лауры Дальмайер по скалолазанию альпинистка Марина Краусс рассказала, что немецкая биатлонистка могла быть живой, если бы они не повернули назад, прежде чем достичь вершины, из-за возможной опасности.

«Если бы мы проходили там всего на полчаса раньше, мы бы вернулись целыми и невредимыми», — приводит слова Краусс Ski-Nordique.

Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира — 2016/2017. В понедельник, 28 июля, она попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в 31-летнем возрасте в результате полученных травм.

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