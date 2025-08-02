Напарница Дальмайер: если бы мы проходили там на полчаса раньше, она была бы живой

Партнёрша Лауры Дальмайер по скалолазанию альпинистка Марина Краусс рассказала, что немецкая биатлонистка могла быть живой, если бы они не повернули назад, прежде чем достичь вершины, из-за возможной опасности.

«Если бы мы проходили там всего на полчаса раньше, мы бы вернулись целыми и невредимыми», — приводит слова Краусс Ski-Nordique.

Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира — 2016/2017. В понедельник, 28 июля, она попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в 31-летнем возрасте в результате полученных травм.