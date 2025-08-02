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«Вся жизнь была впереди». Бьорндален высказался о гибели Дальмайер

«Вся жизнь была впереди». Бьорндален высказался о гибели Дальмайер
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Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален высказался о трагической гибели двукратной олимпийской чемпионки, семикратной чемпионки мира по биатлону немки Лауры Дальмайер.

«Мы пересекались в прошлом сезоне. Она всегда оставалась с твёрдо стоящими на земле ногами. Никогда не стремилась быть в центре внимания, оставалась самой собой.

Она была невероятно умной девушкой с крепкими ценностями. Ей было всего 31 год — это так мало. У неё вся жизнь была впереди, столько прекрасного, что она ещё могла бы пережить. Она занималась экстремальным видом спорта, знала риски, но ей просто не повезло», – приводит слова Бьорндалена Ski-Nordique.

После завершения карьеры Дальмайер профессионально занималась альпинизмом. Она попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм.

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