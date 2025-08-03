Тренер Истомин: в нашей ситуации тяжело удержать настрой на Олимпиаду, но мы пытаемся

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал об изменившихся планах на сборы и нынешнем состоянии спортсменов.

«План «А» и план «Б» по августовским сборам у нас не сложились, так как мы планировали высокогорные сборы. Запасной вариант – это Сочи, там мы планируем провести работу с 8 по 26 августа. Часть команды – Карим и Настя Халили – всё-таки поедут на высокогорный сбор в Италию в эти же сроки, где также будут работать по нашему плану.

Конечно, плохо, что у нас не сложился высокогорный сбор. Он нужен для того, чтобы более успешно выступать на Олимпиаде, потому что мы понимаем, что там высота 1680 метров, но раз такого варианта нет, придётся готовиться с альтернативными вариантами.

В такой ситуации, в которой мы сейчас находимся, конечно, сложно удержать настрой на Олимпиаду, но мы пытаемся и спортсмены пытаются. В любом случае они не теряют надежд всё-таки вернуться на международные старты в этом сезоне, потому что пока ничего не ясно и ничего не потеряно. Мы надеемся на лучшее и готовимся к любым раскладам.

На данный момент всю планируемую на сегодняшний день работу мы выполнили, никаких сбоев нет. Пока что всё идёт хорошо. Мы провели полевые и лабораторные тестирования, где тоже всё складывается хорошо.

На летние старты мы никогда не ориентируемся, так как это этап подготовки. Мы их используем в качестве тренировки для отработки соревновательной модели, техник и тактических действий. Сейчас вся подготовка направлена на повышение нашего базового уровня. Но естественно, что опытные спортсмены должны показывать себя и на летних стартах, так как это будет отражать их класс, на что мы и надеемся: за счёт своего базового уровня и мастерства они должны показывать результат и в сентябре», — приводит слова Истомина пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в двух городах Италии: Милане и Кортина‑д’Ампеццо. Сейчас россияне отстранены от участия в международных соревнованиях и не могут принимать участие в турнирах даже в нейтральном статусе.