Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Она была инопланетянкой в биатлоне». Директор сборной Франции Бутио — о Дальмайер

«Она была инопланетянкой в биатлоне». Директор сборной Франции Бутио — о Дальмайер
Аудио-версия:
Комментарии

Директор сборной Франции по биатлону Стефан Бутио назвал двукратную олимпийскую чемпионку немку Лауру Дальмайер инопланетянкой, комментируя её выступления на мировом уровне.

Дальмайер выиграла два олимпийских золота на Играх 2018 года — в спринте и гонке преследования. Также Лаура — семикратная чемпионка мира и обладательница Кубка мира сезона-2016/2017.

«Это шок. Она всегда была по-настоящему увлечена горами. Когда она была биатлонисткой, мы уже знали, что это её главная страсть. Я ничуть не удивился, узнав, что она приехала в Пакистан покорять вершины, но я, как и все остальные, потрясён её смертью.

Она была инопланетянкой в биатлоне. Она пришла очень молодой и очень сильной. Чемпионат мира 2017 года в Хохфильцене был действительно впечатляющим! Выиграть пять титулов было невероятно, и мало кто с тех пор достигал такого результата… Она провела несколько сезонов в Кубке мира и очень быстро выиграла всё, прежде чем так же быстро отойти от дел, чтобы полностью посвятить себя своей страсти. Думаю, что этой страстью, скорее, были горы, чем биатлон», — приводит слова Бутио Nordic Magazine.

31-летняя Дальмайер, которая после завершения спортивной карьеры профессионально занималась альпинизмом, попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм.

Материалы по теме
Горы забрали её навсегда. Трагическая гибель олимпийской чемпионки Дальмайер
Горы забрали её навсегда. Трагическая гибель олимпийской чемпионки Дальмайер
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android