Лиза Виттоцци — о подготовке к сезону-2025/2026: вижу прогресс каждую неделю

Итальянская биатлонистка, обладательница Кубка мира Лиза Виттоцци рассказала, как проходит подготовка к сезону-2025/2026, отметив, что принятое ею решение тренироваться отдельно от основной команды было верным.

«Чувствую себя хорошо, восстановление проходит без проблем, и я вижу прогресс каждую неделю. Это радует. Решение тренироваться отдельно было принято, чтобы позволить мне вернуться к форме постепенно с учётом того, что я пропустила весь прошлый сезон. Мне нужно было больше спокойствия, без давления и спешки. К тому же мы не хотели, чтобы остальная команда замедляла свою работу, «ожидая» меня», — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.

Напомним, итальянская биатлонистка полностью пропустила прошлый сезон из-за травмы спины. 30-летняя Виттоцци — двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в смешанной эстафете.