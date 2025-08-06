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Лиза Виттоцци: не уверена, что бы делала, если бы Игр не было на горизонте

Лиза Виттоцци: не уверена, что бы делала, если бы Игр не было на горизонте
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Итальянская биатлонистка, обладательница Кубка мира Лиза Виттоцци рассказала, как наличие домашней Олимпиады в календаре сезона-2025/2026 мотивирует её во время тренировок.

«Когда Олимпиада проходит дома, это придаёт дополнительную мотивацию. Прошлой зимой это действительно помогло мне. Надо признаться: не уверена, что бы делала, если бы Игр не было на горизонте. Но мне нравится думать, что всё в жизни происходит не просто так», — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.

Олимпийские игры — 2026 пройдут в итальянских Милане и Кортине-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Соревнования биатлонистов пройдут с 8 по 21 февраля.

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