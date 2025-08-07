Скидки
Денизе Херрман-Вик опубликовала трогательное сообщение, посвящённое Лауре Дальмайер

Немецкая лыжница и биатлонистка, бронзовый призёр Олимпийских игр — 2014 в лыжной эстафете Денизе Херрман-Вик опубликовала трогательное сообщение, посвящённое двукратной олимпийской чемпионке, семикратной чемпионке мира немецкой биатлонистке Лауре Дальмайер, которая погибла в горах Пакистана.

«После нескольких дней молчания и недоверия я до сих пор не могу найти правильные слова, чтобы описать то, что произошло. Нелегко говорить тебе «прощай», дорогая Лаура.

Ты подарила этому миру не только выдающиеся спортивные моменты, но, прежде всего, мужество, вдохновение и человечность. Ты показала мне по-своему, как каждый день следовать за своей мечтой и справляться с жизненными трудностями. Некоторое утешение даёт мысль, что ты была в том месте, которое дарило тебе наибольшее удовольствие — в твоих любимых горах. Сейчас ты где-то в другом месте, наверняка готова жить другими мечтами с твоей прекрасной энергией.

Увидимся через какое-то время. Дорогая Лаура, нам тебя очень будет не хватать», — написала Херрман-Вик в одной из социальных сетей.

