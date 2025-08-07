Скидки
Йоханнес Бё подписал контракт с футбольным клубом шестого дивизиона Норвегии

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бё сообщил, что заключил контракт с футбольным клубом шестого дивизиона чемпионата Норвегии «Вингер».

«Поехали! Новый клуб, завтра первый матч», — написал Йоханнес Бё на своей странице в соцсетях.

Бё оформил информацию о подписании соглашения с «Вингером», выступающем в шестом по силе дивизионе чемпионата Норвегии, в стиле инсайдера Фабрицио Романо, указав сумму трансфера в € 80. Как отмечается на сайте Норвежской футбольной ассоциации, Бё выступает на позиции полузащитника. Он уже объявил, что проведёт свой первый матч за новый клуб 7 августа в рамках игры шестого норвежского дивизиона.

32-летний Йоханнес Бё — пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте. Занимает второе место в истории Кубка мира по биатлону по количеству личных побед — 90. В марте этого года он завершил профессиональную карьеру в биатлоне.

