«Пила пиво либо летала на параплане». Дорен-Абер рассказала об активном отдыхе Дальмайер

Бывшая биатлонистка француженка Мари Дорен-Абер поделилась воспоминаниями о двукратной олимпийской чемпионке, семикратной чемпионке мира немке Лауре Дальмайер, погибшей в горах Пакистана.

— У вас остались какие-нибудь особенные воспоминания о ней?

— Приведу пример, в чём была особенность Лауры: во время чемпионата мира — 2017 в Хохфильцене, где она всё выиграла, она либо шла пить пиво, либо летать на параплане вместо обычного отдыха. Она не была тусовщицей, но могла найти возможность расслабиться, а потом снова сосредоточиться, когда это необходимо. И это очень ценно. Показывало, насколько она зрелая, — приводит слова Дорен-Абер SkiChrono.

31-летняя Дальмайер, которая после завершения спортивной карьеры профессионально занималась альпинизмом, попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм.