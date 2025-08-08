«Она висела на бивнях мамонтов». Дорен-Абер — о Дальмайер на этапе КМ в Ханты-Мансийске

Бывшая биатлонистка француженка Мари Дорен-Абер поделилась воспоминаниями о двукратной олимпийской чемпионке Лауре Дальмайер во время совместного участия на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске.

«Она часто занималась скалолазанием. Когда мы ездили в Ханты-Мансийск, там был парк со множеством бронзовых статуй, и она висела на бивнях мамонтов, ха-ха. Уже тогда она была довольно умелой в скалолазании и говорила, что по завершении карьеры посвятит себя альпинизму. Многие из нас следили за её новой жизнью», — приводит слова Дорен-Абер SkiChrono.

31-летняя немецкая биатлонистка Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм.