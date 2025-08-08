Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Она висела на бивнях мамонтов». Дорен-Абер — о Дальмайер на этапе КМ в Ханты-Мансийске

«Она висела на бивнях мамонтов». Дорен-Абер — о Дальмайер на этапе КМ в Ханты-Мансийске
Комментарии

Бывшая биатлонистка француженка Мари Дорен-Абер поделилась воспоминаниями о двукратной олимпийской чемпионке Лауре Дальмайер во время совместного участия на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске.

«Она часто занималась скалолазанием. Когда мы ездили в Ханты-Мансийск, там был парк со множеством бронзовых статуй, и она висела на бивнях мамонтов, ха-ха. Уже тогда она была довольно умелой в скалолазании и говорила, что по завершении карьеры посвятит себя альпинизму. Многие из нас следили за её новой жизнью», — приводит слова Дорен-Абер SkiChrono.

31-летняя немецкая биатлонистка Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм.

Материалы по теме
Ужасная трагедия с олимпийской чемпионкой! Дальмайер погибла после камнепада в горах
Ужасная трагедия с олимпийской чемпионкой! Дальмайер погибла после камнепада в горах
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android