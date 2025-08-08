Скидки
Биатлон Новости

Йоханнес Бё забил гол в дебютном матче за клуб шестой лиги чемпионата Норвегии по футболу
Комментарии

Бывший биатлонист Йоханнес Бё отметился забитым голом в своём дебютном матче за футбольный клуб «Вингер» из шестого дивизиона чемпионата Норвегии.

В четверг, 7 августа, «Вингер» в матче норвежского чемпионата сыграл вничью с командой «Кьельмира». Бё вышел на замену и забил на 70-й минуте, сравняв счёт в матче. В итоге «Вингер» и ушёл от поражения в игре с «Кьельмирой» — 2:2.

Йоханнес Бё — пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте. Занимает второе место в истории Кубка мира по биатлону по количеству личных побед — 90. В марте этого года он завершил профессиональную карьеру в биатлоне.

Ранее 32-летний Йоханнес Бё сообщил, как заключил контракт с футбольным клубом «Вингер».

