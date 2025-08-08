Скидки
Биатлон Новости

Зигфрид Мазе объявил об уходе из сборной Норвегии по биатлону после сезона-2025/2026

Зигфрид Мазе объявил об уходе из сборной Норвегии по биатлону после сезона-2025/2026
Тренер мужской сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе объявил, что не будет продлевать контракт после сезона-2025/2026.

«Это были прекрасные девять лет. В следующем сезоне исполнится 10. Сейчас я пришёл к тому, что мне трудно продолжать в том же духе. И наступило самое подходящее время передать эстафету. Для меня важно быть рядом со всеми спортсменами, и я горд, что работал с братьями Бё, Ветле Шоста Кристиансеном и Стурлой Легрейдом на протяжении последних 10 лет.

Вероятно, на меня повлиял тот факт, что Йоханнес Бё решил уйти после прошлого сезона. Тогда я начал задумываться о том, что буду делать после следующего сезона», — приводит слова Мазе NRK.

Напомним, в марте этого года закончили профессиональную карьеру много кратные олимпийские чемпионы и чемпионы мира братья Тарьей и Йоханнес Бё.

