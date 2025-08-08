«Нам грустно его терять». Стурла Легрейд — об уходе Зигфрида Мазе

Норвежский биатлонист, победитель общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 Стурла Холм Легрейд прокомментировал новость об уходе из национальной команды тренера мужской сборной Зигфрида Мазе.

«Прежде всего, нам грустно его терять. Я очень счастлив, что мне довелось работать с Зигфридом, и я многому у него научился. Выиграть титул обладателя Кубка мира в общем зачёте и иметь возможность разделить этот триумф с Зигфридом — это было нечто особенное», — приводит слова Легрейда NRK.

Ранее Зигфрид Мазе объявил, что не будет продлевать контракт со сборной Норвегии после сезона-2025/2026. Он работает со скандинавской командой 10-й год.