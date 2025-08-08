Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Нам грустно его терять». Стурла Легрейд — об уходе Зигфрида Мазе

«Нам грустно его терять». Стурла Легрейд — об уходе Зигфрида Мазе
Комментарии

Норвежский биатлонист, победитель общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 Стурла Холм Легрейд прокомментировал новость об уходе из национальной команды тренера мужской сборной Зигфрида Мазе.

«Прежде всего, нам грустно его терять. Я очень счастлив, что мне довелось работать с Зигфридом, и я многому у него научился. Выиграть титул обладателя Кубка мира в общем зачёте и иметь возможность разделить этот триумф с Зигфридом — это было нечто особенное», — приводит слова Легрейда NRK.

Ранее Зигфрид Мазе объявил, что не будет продлевать контракт со сборной Норвегии после сезона-2025/2026. Он работает со скандинавской командой 10-й год.

Материалы по теме
Зигфрид Мазе объявил об уходе из сборной Норвегии по биатлону после сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android