«У парней даже выступили слёзы». Дале-Шевдал — об эмоциях от ухода Зигфрида Мазе

Норвежский биатлонист призёр чемпионатов мира Йоханнес Дале-Шевдал поделился эмоциями после новости об уходе из национальной команды тренера мужской сборной Зигфрида Мазе.

«Новость застала нас врасплох, поэтому у парней даже выступили слёзы. Но в этом есть и что-то хорошее — это показывает, как много Зигфрид значит для нас.

Его страсть к работе была бесценна. Будет странно не чувствовать его взгляд в спину, когда стоишь на огневом рубеже. Будем наслаждаться этим, пока он ещё с нами», — приводит слова Дале-Шевдала NRK.

Ранее Зигфрид Мазе объявил, что не будет продлевать контракт со сборной Норвегии после сезона-2025/2026. Он работает со скандинавской командой 10-й год.