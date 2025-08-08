Скидки
Биатлон Новости

Зигфрид Мазе сообщил, что может вернуться во Францию после ухода из сборной Норвегии

Зигфрид Мазе сообщил, что может вернуться во Францию после ухода из сборной Норвегии
Тренер мужской сборной Норвегии по биатлону 47-летний французский специалист Зигфрид Мазе рассказал, чем будет заниматься после ухода из скандинавской команды.

«Я хочу продолжать тренерскую карьеру ещё четыре года. Прямо сейчас немного неясно, с кем я буду работать, но у меня будет новый опыт. Возможно, я вернусь домой во Францию, но не уверен. Теперь моя стратегия состоит в том, чтобы посмотреть, что произойдёт после того, как я закончу сезон в 2026 году», — приводит слова Мазе NRK.

Мазе после восьми лет тренерской карьеры во французской сборной перешёл в мужскую сборную Норвегии по биатлону, спортсменов которой стал готовить к сезону-2016/2017. Этот переход вызвал неоднозначную реакцию французской стороны, в частности, со стороны Мартена Фуркада, который за время сотрудничества с Мазе стал пятикратным обладателем Кубка мира по биатлону.

