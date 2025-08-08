Зигфрид Мазе сообщил, что может вернуться во Францию после ухода из сборной Норвегии

Тренер мужской сборной Норвегии по биатлону 47-летний французский специалист Зигфрид Мазе рассказал, чем будет заниматься после ухода из скандинавской команды.

«Я хочу продолжать тренерскую карьеру ещё четыре года. Прямо сейчас немного неясно, с кем я буду работать, но у меня будет новый опыт. Возможно, я вернусь домой во Францию, но не уверен. Теперь моя стратегия состоит в том, чтобы посмотреть, что произойдёт после того, как я закончу сезон в 2026 году», — приводит слова Мазе NRK.

Мазе после восьми лет тренерской карьеры во французской сборной перешёл в мужскую сборную Норвегии по биатлону, спортсменов которой стал готовить к сезону-2016/2017. Этот переход вызвал неоднозначную реакцию французской стороны, в частности, со стороны Мартена Фуркада, который за время сотрудничества с Мазе стал пятикратным обладателем Кубка мира по биатлону.