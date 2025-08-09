Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

В Гармиш-Партенкирхене откроют парк имени Лауры Дальмайер

В Гармиш-Партенкирхене откроют парк имени Лауры Дальмайер
Аудио-версия:
Комментарии

В родном городе Лауры Дальмайер Гармиш-Партенкирхене будет открыт курортный парк в честь немецкой биатлонистки, погибшей в горах Пакистана. Об этом сообщает Nordic Magazine.

По информации источника, объект получит название «Парк Лауры Дальмайер». Проект получил одобрение семьи спортсменки. В парке уже имеется временный мемориал в виде большого камня, украшенного табличкой и фотографией Лауры на деревянной стеле, который был установлен по просьбе семьи. Мэр Гармиш-Партенкирхена Элизабет Кох рассматривает возможность создания постоянного памятника, возможно, скульптуры, чтобы навсегда почтить память отважной спортсменки, оставившей свой след в истории биатлона.

Напомним, 28 июля, 31-летняя Лаура Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм. Она двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира — 2016/2017.

Материалы по теме
Горы забрали её навсегда. Трагическая гибель олимпийской чемпионки Дальмайер
Горы забрали её навсегда. Трагическая гибель олимпийской чемпионки Дальмайер
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android