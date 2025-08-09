В Гармиш-Партенкирхене откроют парк имени Лауры Дальмайер

В родном городе Лауры Дальмайер Гармиш-Партенкирхене будет открыт курортный парк в честь немецкой биатлонистки, погибшей в горах Пакистана. Об этом сообщает Nordic Magazine.

По информации источника, объект получит название «Парк Лауры Дальмайер». Проект получил одобрение семьи спортсменки. В парке уже имеется временный мемориал в виде большого камня, украшенного табличкой и фотографией Лауры на деревянной стеле, который был установлен по просьбе семьи. Мэр Гармиш-Партенкирхена Элизабет Кох рассматривает возможность создания постоянного памятника, возможно, скульптуры, чтобы навсегда почтить память отважной спортсменки, оставившей свой след в истории биатлона.

Напомним, 28 июля, 31-летняя Лаура Дальмайер попала под камнепад во время восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане и погибла в результате полученных травм. Она двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира — 2016/2017.