Биатлонист Эрик Перро выиграл суперспринт на фестивале Blink-2025, Легрейд — второй

Трёхкратный чемпион мира по биатлону француз Эрик Перро стал победителем суперспринта на лыжероллерном фестивале Blink-2025, который проходит с 6 по 9 августа в Норвегии. Второе место занял действующий обладатель Кубка мира норвежец Стурла Холм Легрейд. Тройку лидеров замкнул ещё один представитель Франции, Эмильен Жаклен.

Фестиваль Blink является традиционным и ежегодно проходит с участием мировых звёзд лыжных гонок и биатлона.

Фестиваль Blink-2025. Биатлон. Суперспринт, Мужчины.

1. Эрик Перро (Франция) – 13.42,9 (2 промаха).

2. Стурла Легрейд (Норвегия) – то же время (2).

3. Эмильен Жаклен (Франция) – отставание 2,6 (4).

4. Леонард Пфунд (Германия) + 12,7 (3).

5. Лукас Фрацшер (Германия) + 17,1 (4).

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) + 17,8 (4).